Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Гомона". Коллектив собрал 5 миллионов гривен во время рождественского тура по Украине.

Эти средства помогут 1000 людям, которые вернулись из плена и всем ветеранам, которые проходят реабилитацию в UNBROKEN. На них будет создана артмастерская и запущена программа музыкальной терапии,

– сообщил хор "Гомон".

Коллектив отметил, что гордится каждым украинцем и украинкой, которые помогают военным и ветеранам.

Хор "Гомін" собрал 5 миллионов гривен на UNBROKEN / Фото из инстаграма коллектива

Как отмечается на сайте Львовского городского совета, хор "Гомін" передал деньги после концерта в Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой, который состоялся 14 января. Среди присутствующих был и городской голова Андрей Садовый. Он поздравил артистов и поблагодарил их за поддержку украинских защитников и ветеранов.

Львов имеет уникальные феномены. Хор "Гомін" – это феномен, который сегодня знает весь мир, его обожают миллионы людей. UNBROKEN уже принял на лечение более 25 тысяч человек. И эти феномены сегодня вместе. Поэтому я очень счастлив жить в городе вместе с вами, где такие прекрасные люди, которые творят такие прекрасные вещи,

– сказал Садовый.

