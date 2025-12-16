Та й не дарма кажуть, що все нове – це добре забуте старе. 24 Канал нагадає, які старі українські пісні цього року завірусились у тіктоці.

Які старі українські пісні зараз популярні у тіктоці?

"Білі черемхи"

Усім відомо, що оригінал виконує Віктор Павлік. Та цього року артист у дуеті з FIЇNКА переспівав свою пісню.

Користувачам дуже сподобалась оновлена версія, тому вони запустили ностальгічний тренд.

"Про любов?"

Цей трек належить Андрію Кузьменку. У тіктоці запустили доволі ніжний та милий тренд. Люди знімали відео під пісню, коли ділились новиною про вагітність, демонстрували романтичні моменти з життя, показували як друга половинка проявляє свою любов, а дехто навіть знімав кумедні ролики з домашніми улюбленцями.

Зазначимо, що пісня "Про любов?" вийшла у 2007 році в однойменному альбомі.

"Плакуча гітара"

Народна пісня також стала для українців спогадом про безтурботні часи без війни, коли не хвилювались про повітряні тривоги й рідних, які захищають Україну на фронті.

У тренді використовували певний уривок із пісні, а до неї додавали архівні відео зі спогадами.

Свого часу українська співачка Ірина Федишин записала власну версію "Плакучої гітари".

Ірина Федишин – "Плакуча гітара": дивіться відео онлайн

"Ще з колиски мати мене вчила"

Українська народна пісня стала популярна серед наречених. Вони запустили новий тренд. Його суть полягає в тому, що дівчата використовують згадану пісню здебільшого у день весілля. Вони знімають відео або з нареченим, або з подружками нареченої. Спершу у кадрі з'являються дівчата, а тоді наречена у білій сукні. Вони підспівують рядки пісні, яку заведено співати у день весілля.

Колись була дівка, як та ружа,

А нині – невістка,

Маю мужа, маю мужа.

Згаданий трек – є українською народною піснею, яка належить до весільного фольклору. Його переспівали чимало музичних гуртів, однак у тренді використовують версію Інни Главацької.

Інна Главацька – "Ще з колиски мати мене вчила": дивіться відео онлайн

"Била мене мати"

Народна пісня "Била мене мати" стала вірусною в TikTok, зібравши майже 5 мільйонів переглядів завдяки виконанню чотирма дівчатами в машині. Саме це відео стало поштовхом для тренду.

Деякі блогери відзначають, що лише з віком по-справжньому зрозуміли глибинний сенс тексту пісні, в якій ідеться про матір, що забороняє дочці зустрічатися з молодим рекрутом.

"Била мене мати" неодноразово звучала і в професійних сучасних обробках. Її виконували такі колективи як український поп-гурт Made In Ukraine та "Рахівські дівки".