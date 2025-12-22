Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.
Андрей Фединчик рассказал, что в начале января почувствовал, что жена "уже не с ним". Мужчина спросил у Денисенко, влюбилась ли она в кого-то другого, на что актриса ответила отрицательно.
Впоследствии Андрей и Наташа приняли решение о разводе. Актер отметил, что хотел сохранить семью, пока не узнал "всей правды". Примерно через 1-2 недели близкий человек из окружения Денисенко рассказал ему, что она уже долгое время находится в других отношениях. Фединчик говорит, что об этом уже знали все, кроме него.
Даже жена того мужчины, с которым у нее были отношения. Я набрал его жену, мы созвонились и до сих пор общаемся. Она подтвердила, что знает об их отношениях,
– поделился Андрей.
Актер признался, что для него эта ситуация стала "огромным ударом".
Впоследствии Фединчик поделился, что мужчина, о котором он говорит, – это Юрий Савранский. Андрей утверждает, что их с Денисенко роман начался еще до того, как она заявила о разводе.
Мне сказали люди, что это было еще с лета 2024 года,
– добавил Фединчик.
Кстати, Наталка Денисенко уже отреагировала на интервью бывшего мужа. "Очень рада, что наконец Андрей имеет возможность выговориться!", – написала она в комментариях под постом Доротюк.
Денисенко об интервью Фединчика
Когда Денисенко и Савранский объявили об отношениях?
Напомним, что слухи о романе Денисенко и Савранского ходили в сети уже давно. Кроме того, их неоднократно видели на публике вместе, в частности Наташу и Юрия "застукали" в объятиях.
Впоследствии стало известно, что бизнесмен также подал на развод с женой. В браке Юрия и Марлены родились сын и дочь.
В интервью Маше Ефросининой, которое вышло 12 декабря, Наталья заявила, что не изменяла Фединчику. Также актриса отказалась комментировать слухи о романе с Савранским.
Однако после выхода интервью бизнесмен публично признался в любви Денисенко. Кроме того, недавно Юрий присутствовал на праздновании дня рождения Денисенко.