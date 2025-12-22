Военный дал первое большое интервью за четыре года, где подробно рассказал о демобилизации. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Андрей Фединчик демобилизовался в сентябре 2025 года по заключению ВВК. Он проходил военно-врачебную комиссию, во время которой профильный врач-нейрохирург принял решение о списании по соответствующей статье. Дело в том, что военному провели операцию во время которой установили титановую конструкцию в позвоночник.

Это проблема, оказывается, очень мощная. Я был в очереди и там много казаков были с такой системой тоже,

– рассказал Фединчик.

Проблемы со спиной у актера были еще до начала полномасштабного вторжения, но ухудшилось состояние именно на фронте. Андрей объяснил, что причиной стала перегрузка. Кроме амуниции, военные переносят рюкзаки, боеприпасы и даже других людей, что нагружает спину и шею.

Интервью с Андреем Фединчиком: смотрите видео онлайн

Фединчик в инстаграме писал, что продолжает помогать армии. Также известно, что он возобновил свою работу в театре.

Что известно о военной службе Андрея Фединчика?