После многочисленной критики Денисенко опубликовала на личной странице в инстаграме сообщение, где в комментариях ее поддержал новый избранник, пишет 24 Канал.
К теме Всем интересно, с кем я сплю, – Денисенко отреагировала на слухи о романе с бизнесменом Савранским
Савранский публично признался Денисенко в любви
После заявления о разводе общественность ждала комментариев Денисенко и она таки решила пойти на разговор с Машей Ефросининой. Это интервью вызвало большой резонанс. В частности многие люди в комментариях обвинили Денисенко в неискренности, а коллега Натальи – Ксения Мишина призвала "не верить ни одному слову" и извинилась перед Фединчиком, что "до последнего скрывали и позволили пережить весь этот пизд*ц".
После шквала критики Наталья опубликовала сообщение, в котором отметила, что больше никогда и никому не позволит оскорблять себя и поливать грязью.
У меня есть своя правда, своя честность перед своей душой. Все в нашем мире – зеркало! И я хочу в этом стать примером для каждой женщины! Каждая из нас заслуживает своего счастья! Жизнь очень коротка, не тратьте ее на зло, ненависть, осуждение. Обращайтесь внутрь себя, в глубину и ищите там свою любовь,
– написала Денисенко.
В комментариях под публикацией актриса получила немало поддержки, в том числе и от бизнесмена Юрия Савранского, с которым ей уже давно приписывают роман. Ранее оба избегали комментариев относительно этого, однако теперь Юрий впервые публично признался актрисе в любви.
Все будет хорошо! Люблю тебя,
– написал бизнесмен.
Денисенко ответила ему взаимностью, добавив эмоджи в виде белого сердечка.
Савранский признался Денисенко в любви / Скриншот из инстаграма
Что известно об отношениях Савранского и Денисенко?
- Уже длительное время Наталью Денисенко замечают в компании Юрия Савранского. На фоне информации о разводе актрисы слухов об этом романе стало еще больше.
- Недавно актриса основала ювелирный бренд UNA, где Савранский стал руководителем технической части и даже снялся с ней в чувственном рекламном ролике.
- Неоднократно их видели в неформальной атмосфере – в одном из заведений Киева и на концерте Артема Пивоварова во Дворце спорта. Влюбленные не стеснялись показывать нежные чувства, которые царят между ними.
- Еще больше слухов вокруг Савранского и Денисенко появилось после того, как бизнесмен подал на развод с женой.
- Известно, что у предпринимателя есть дочь и сын, а Денисенко воспитывает сына, которого родила в браке с актером Андреем Фединчиком.