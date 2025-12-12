После этого Наталью раскритиковала ее кума и коллега Ксения Мишина. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы.

Мишина обвинила коллегу в подлости, лжи и двуличии.

Мне бесконечно стыдно за тебя, Денисенко, и бесконечно жаль, что ты все же продала душу дьяволу и всей этой дешевой мишуре в виде денег, рейтингов и популярности. Совсем скоро маятник качнется в другую сторону, и хочется верить, что ты хотя бы что-то поймешь и осознаешь сквозь толстый слой своих масок и беленьких платьев, которые ты ежедневно одеваешь в надежде на красивое будущее,

– резко написала Ксения.

Она призвала не верить ни одному слову Наталки Денисенко.

Все ради ничтожных просмотров... Все знали уже давно. И прости нас, Фединчик, что до последнего скрывали и позволили тебе пережить весь этот пизд*ц,

– добавила Ксения Мишина.

Ксения Мишина раскритиковала Наталью Денисенко / Скриншот из инстаграм-сторис

Для справки! Ксения Мишина – крестная мама сына Натальи Денисенко и Андрея Фединчика. Недавно пара развелась после 8 лет брака.

О чем Наталья Денисенко рассказала в интервью?

Актриса откровенно прокомментировала личную жизнь. Она назвала причины развода с Андреем Фединчиком, рассказала о реакции родителей на разрыв, призналась, была ли измена с ее стороны и поделилась, какое у них сейчас общение с бывшим мужем.

Кроме того, Наталка раскрыла подробности о разделе имущества после развода, отказ от алиментов и чувство вины из-за того, что ей не удалось сохранить семью.

В разговоре с Машей Ефросининой актриса также поговорила о духовности и трансформации, съемке для Playboy и успехах в актерской карьере.

Среди тем интервью также были: ювелирный бренд Наталки Денисенко и роман с Юрием Савранским, отношения с Тарасом Цимбалюком, участие в шоу "Холостяк" и "Холостячка" и другие личные вопросы.

Интервью Наталки Денисенко на ютуб-канале Маши Ефросининой / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, что Наталка Денисенко пока никак не комментировала слова Ксении Мишиной.