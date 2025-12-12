Актриса прокомментировала эти заявления в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

Наталка Денисенко опровергла слухи об изменах и подчеркнула, что с Фединчиком они разошлись не из-за того, что у нее появились новые отношения. В то же время актриса признала, что Андрей действительно был ревнивым в браке, и объяснила, что это могло быть связано с тем, что ей всегда уделяли внимание мужчины.

Меня очень любят мужчины. Я понимаю, почему так, потому что у меня очень открытая душа, я очень легкая, ко всем – с любовью,

– отметила Наталка.

Что Андрей Фединчик говорил об измене Денисенко?

В комментариях под одной из публикации Наталки Денисенко с букетом цветов Фединчик написал, будто женщина крутила роман с одним бизнесменом.

"Юрка подарил, когда я был не рядом! Юрка Савранский... Он, кстати, под юбку тебе залазил, когда я вынужденно был далеко. Вам все вернется, горите в аду", – написал Андрей, но комментарии впоследствии удалили.

Андрей Фединчик обвинил Наталью Денисенко в измене / Скриншот из интервью

Наталья Денисенко объяснила, что у них были сложные отношения с бывшим мужем.

Андрей меня очень обижал сильно. И до развода было несколько моментов, которые оставили сильный след, а после развода это было с примерно регулярностью раз в месяц – когда у него происходили определенные эмоциональные всплески я получала сообщения определенного характера. Пиковой точкой были эти комментарии,

– сказала актриса.