Премьера предновогоднего спецвыпуска проекта состоится 28 декабря в 20:00 на телеканале "1+1".
Наталка Денисенко призналась, что когда получила предложение принять участие в "Танцах со звездами", сразу появились опасения. В том числе и из-за того, что не умеет танцевать бальные танцы.
Специально пробовала заниматься, чтобы развить эту память и пластичность, но это не мое. Поэтому ушла в отрицание: "Нет, это не для меня". Но команда меня поддержала и сказала, что я справлюсь. И я решила попробовать,
– рассказала актриса.
Денисенко добавила, что участие в проекте – вызов для нее. По словам актрисы, 2025 год был для нее трансформационным и "Танцы со звездами" она воспринимает "как продолжение этой трансформации".
Хочу показать свою живую, энергичную, яркую версию. Надеюсь избавиться от страхов и неуверенности,
– поделилась Наталья.
Наталка Денисенко / Фото из инстаграма актрисы
Для Григория Решетника "Танцы со звездами" – родной проект. Дело в том, что телеведущий был диктором первых трех сезонов.
Произносил: "На паркет для исполнения танца приглашается пара...". Стоял за кулисами и мечтал, что когда-то и сам выйду на паркет как танцор. Рад, что мечты таки осуществляются. Поэтому своим танцем, своим путем на проекте попробую доказать, что самое главное – верить, мечтать и помогать тем, кто нуждается в помощи",
– отметил Решетник.
Григорий Решетник / Фото из инстаграма телеведущего
Даша Квиткова призналась, что с детства мечтала принять участие в "Танцах звездами", поэтому когда получила предложение, была шокирована.
Я пересмотрела все сезоны проекта, поэтому для меня большая честь выйти на паркет, особенно в благотворительном эфире, где собирают средства для Superhumans Center, с которым я также сотрудничаю. Стоять на одной сцене с Русей из Superhumans – это отдельная честь для меня,
– отметила инфлуэнсерка.
Даша Квиткова / Фото из инстаграма инфлуенсерки
Для справки! Предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами" имеет благотворительную цель. Вместе с Superhumans Center команда проекта собирает средства на прицельную эвакуацию – быструю транспортировку военных с тяжелыми ранениями прямо с передовой в операционные.
"Танцы со звездами" возвращаются на экраны после четырехлетней паузы. Спецвыпуск пройдет под слоганом "Движение к жизни", а судьями стали Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар и MONATIK.
Кто еще примет участие в "Танцах со звездами"?
- Стендап-комик Василий Байдак
- Ветеранка Руслана Данилкина
- Ведущая "Завтрака с 1+1" Неля Шовкопляс
- Певица KOLA
- Телеведущая Натали Солоник
- Актер Павел Текучев
- Фронтмен рок-группы O.Torvald Женя Галич
- Журналистка Наталья Островская
- Ведущий Никита Добрынин