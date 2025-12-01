Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Танцев со звездами". Премьера предновогоднего спецвыпуска проекта состоится 28 декабря в 20:00 на телеканале "1+1", передает Viva.

К теме Участник "Холостяка", рок-музыкант и телезвезда: раскрыли имена новых участников "Танцев со звездами"

Наталка Денисенко призналась, что когда получила предложение принять участие в "Танцах со звездами", сразу появились опасения. В том числе и из-за того, что не умеет танцевать бальные танцы.

Специально пробовала заниматься, чтобы развить эту память и пластичность, но это не мое. Поэтому ушла в отрицание: "Нет, это не для меня". Но команда меня поддержала и сказала, что я справлюсь. И я решила попробовать,

– рассказала актриса.

Денисенко добавила, что участие в проекте – вызов для нее. По словам актрисы, 2025 год был для нее трансформационным и "Танцы со звездами" она воспринимает "как продолжение этой трансформации".

Хочу показать свою живую, энергичную, яркую версию. Надеюсь избавиться от страхов и неуверенности,

– поделилась Наталья.

Наталка Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

Для Григория Решетника "Танцы со звездами" – родной проект. Дело в том, что телеведущий был диктором первых трех сезонов.

Произносил: "На паркет для исполнения танца приглашается пара...". Стоял за кулисами и мечтал, что когда-то и сам выйду на паркет как танцор. Рад, что мечты таки осуществляются. Поэтому своим танцем, своим путем на проекте попробую доказать, что самое главное – верить, мечтать и помогать тем, кто нуждается в помощи",

– отметил Решетник.

Григорий Решетник / Фото из инстаграма телеведущего

Даша Квиткова призналась, что с детства мечтала принять участие в "Танцах звездами", поэтому когда получила предложение, была шокирована.

Я пересмотрела все сезоны проекта, поэтому для меня большая честь выйти на паркет, особенно в благотворительном эфире, где собирают средства для Superhumans Center, с которым я также сотрудничаю. Стоять на одной сцене с Русей из Superhumans – это отдельная честь для меня,

– отметила инфлуэнсерка.

Даша Квиткова / Фото из инстаграма инфлуенсерки

Для справки! Предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами" имеет благотворительную цель. Вместе с Superhumans Center команда проекта собирает средства на прицельную эвакуацию – быструю транспортировку военных с тяжелыми ранениями прямо с передовой в операционные.

"Танцы со звездами" возвращаются на экраны после четырехлетней паузы. Спецвыпуск пройдет под слоганом "Движение к жизни", а судьями стали Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар и MONATIK.

