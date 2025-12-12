Они рассекретили пол будущего ребенка. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Иракли Макацарии.

Звезда "Холостяка" и его жена ожидают дочь. Они опубликовали видео с гендер-пати.

Ребенок №3 уже вскоре появится на свет,

– написали супруги под роликом.

Что известно о детях Иракли Макацарии?