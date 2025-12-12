Акторка прокоментувала ці заяви в новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

Наталка Денисенко спростувала чутки про зради й наголосила, що з Федінчиком вони розійшлися не через те, що в неї з'явилися нові стосунки. Водночас актриса визнала, що Андрій дійсно був ревнивим у шлюбі, й пояснила, що це могло бути пов'язано з тим, що їй завжди приділяли увагу чоловіки.

Мене дуже люблять чоловіки. Я розумію, чому так, тому що в мене дуже відкрита душа, я дуже легка, до усіх – з любов'ю,

– зазначила Наталка.

Інтерв'ю з Наталкою Денисенко: дивіться відео онлайн

Що Андрій Федінчик говорив про зраду Денисенко?

У коментарях під однією із публікації Наталки Денисенко з букетом квітів Федінчик написав, ніби жінка крутила роман з одним бізнесменом.

"Юрка подарував, коли я був не поряд! Юрка Савранський… Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко. Вам усе повернеться, горіть у пеклі", – написав Андрій, та коментарі згодом видалили.

Андрій Федінчик звинуватив Наталку Денисенко в зраді / Скриншот з інтерв'ю

Наталка Денисенко пояснила, що в них були складні стосунки з колишнім чоловіком.

Андрій мене дуже ображав сильно. І до розлучення було декілька моментів, які залишили сильний слід, а після розлучення це було з приблизно регулярністю раз на місяць – коли в нього ставалися певні емоційні сплески я отримувала повідомлення певного характеру. Піковою точкою були ці коментарі,

– сказала акторка.