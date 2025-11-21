Денисенко та Савранський показалися в Одесі. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку акторки.

Наталка Денисенко опублікувала серію фото зі зйомок української комедії "Коли ти розлучишся?" – це продовження фільму "Коли ти вийдеш заміж?". На одному з них можна побачити і Юрія Савранського.

Денисенко і Савранський показались в одній компанії / Фото з інстаграму акторки

Крім того, акторка показала відео, на якому Юрій Савранський сидить за кермом автомобіля, а поряд з ним режисер і продюсер Олексій Комаровський та акторки Антоніна Хижняк і Євгенія М'якенька.

Юрій Савранський на зйомках фільму: відео з інстаграму Наталки Денисенко

Завершальні дні зйомок проходили в Одесі, зокрема в популярному готелі "Немо". У своєму інстаграмі Савранський також поділився фотографіями та відео звідти. Ймовірно, підприємець знявся в комедії "Коли ти розлучишся?". Стрічка вийде навесні 2026 року, як повідомила Наталка Денисенко.

Юрій Савранський на зйомках фільму: відео з інстаграму підприємця

Коли й чому з'явились чутки про роман Денисенко і Савранського?