Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Холостяка". Денисенко прийшла до учасниць проєкту, коли вони заселялись у будинок.
Наталка Денисенко розповіла, що Тарас Цимбалюк ніколи не буде з такою жінкою, як вона. За словами акторки, чоловік шукає красиву, спокійну, реалізовану партнерку, з почуттям гумору, яка буде його підтримувати.
Цимбалюк не радився з Денисенко, чи йти йому на "Холостяк".
Ви йому запропонували піти на проєкт в той час, коли він був розгублений,
– сказала Наталка.
Денисенко поділилась, що дівчата живуть в гарних умовах. Будинок має три поверхи.
Будинок, в якому живуть учасниці "Холостяка" / Скриншоти з відео
Наталка також опублікувала фотографії та відео з залаштунків "Холостяка" в інстаграмі.
У мережі багато суперечок: чи є сценарій на проєкті? Я особисто мала можливість потрапити за лаштунки й побачити, як відбувається зйомка, як живуть дівчата в будинку, що лишається поза кадром,
– написала вона.
Перші випуски "Холостяка": головне
Нагадаємо, що команда "Холостяка" розділила першу вечірку проєкту на 2 випуски. Прем'єра відбулась 17 жовтня на телеканалі СТБ, а продовження показали через тиждень, 24 жовтня.
Перша вечірка проходила у стилі кінофестивалю. Тарас Цимбалюк зустрічав дівчат на червоній доріжці, а вони приїжджали до нього на білому лімузині.
У 3 випуску "Холостяка" стався перший гучний скандал сезону. Володарка титулу "Міс Україна 2023" Софія Шамія посварилась із конкурентами та покинула проєкт за власним бажанням. Інші учасниці звинуватили модель у нещирості й у тому, що вона була коханкою. Софія ж заявила, що це чутки, а згодом повідомила, що подаватиме до суду, однак наразі не розкрила на кого.
Наразі на проєкті залишились 11 дівчат.