Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Холостяка". Денисенко прийшла до учасниць проєкту, коли вони заселялись у будинок.

Не пропустіть Проєкт не був моєю мрією, – учасниця "Холостяка" вийшла на зв'язок після вильоту з шоу

Наталка Денисенко розповіла, що Тарас Цимбалюк ніколи не буде з такою жінкою, як вона. За словами акторки, чоловік шукає красиву, спокійну, реалізовану партнерку, з почуттям гумору, яка буде його підтримувати.

Цимбалюк не радився з Денисенко, чи йти йому на "Холостяк".

Ви йому запропонували піти на проєкт в той час, коли він був розгублений,

– сказала Наталка.

Денисенко поділилась, що дівчата живуть в гарних умовах. Будинок має три поверхи.

Будинок, в якому живуть учасниці "Холостяка" / Скриншоти з відео

Бекстейдж "Холостяка": дивіться відео онлайн

Наталка також опублікувала фотографії та відео з залаштунків "Холостяка" в інстаграмі.

У мережі багато суперечок: чи є сценарій на проєкті? Я особисто мала можливість потрапити за лаштунки й побачити, як відбувається зйомка, як живуть дівчата в будинку, що лишається поза кадром,

– написала вона.

Перші випуски "Холостяка": головне