Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Холостяка". Денисенко пришла к участницам проекта, когда они заселялись в дом.
Наталка Денисенко рассказала, что Тарас Цимбалюк никогда не будет с такой женщиной, как она. По словам актрисы, мужчина ищет красивую, спокойную, реализованную партнершу, с чувством юмора, которая будет его поддерживать.
Цимбалюк не советовался с Денисенко, идти ли ему на "Холостяк".
Вы ему предложили пойти на проект в то время, когда он был растерян,
– сказала Наталка.
Денисенко поделилась, что девушки живут в хороших условиях. Дом имеет три этажа.
Дом, в котором живут участницы "Холостяка" / Скриншоты с видео
Наталка также опубликовала фотографии и видео из закутков "Холостяка" в инстаграме.
В сети много споров: есть ли сценарий на проекте? Я лично имела возможность попасть за кулисы и увидеть, как происходит съемка, как живут девушки в доме, что остается за кадром,
– написала она.
Первые выпуски "Холостяка": главное
Напомним, что команда "Холостяка" разделила первую вечеринку проекта на 2 выпуска. Премьера состоялась 17 октября на телеканале СТБ, а продолжение показали через неделю, 24 октября.
Первая вечеринка проходила в стиле кинофестиваля. Тарас Цимбалюк встречал девушек на красной дорожке, а они приезжали к нему на белом лимузине.
В 3 выпуске "Холостяка" произошел первый громкий скандал сезона. Обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия поссорилась с конкурентами и покинула проект по собственному желанию. Другие участницы обвинили модель в неискренности и в том, что она была любовницей. София же заявила, что это слухи, а впоследствии сообщила, что будет подавать в суд, однако пока не раскрыла на кого.
Сейчас на проекте остались 11 девушек.