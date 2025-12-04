Даша поділилась емоціями від пережитого. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ульянової.

Не пропустіть Після новини про розлучення Олени та Тараса Тополі стало відомо, хто з пари подав позов до суду

Під час обстрілу постраждало авто тата Даші. На щастя, сам чоловік залишився неушкодженим.

Сьогодні (3 грудня – 24 Канал) мій тато народився вдруге. Балістика вдарила по Кривому Рогу. Він був саме в автівці – і різниця між життям і трагедією була лише в декількох секундах. Страшно уявити, що могло бути, і боляче бачити, що вже є. Я завжди небайдужа до всіх прильотів, та зрозуміла, що поки це не торкнеться твоєї родини, ти навіть не уявляєш – наскільки боляче,

– написала Ульянова.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу росіянами?