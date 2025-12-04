Даша поделилась эмоциями от пережитого. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ульяновой.

Во время обстрела пострадало авто папы Даши. К счастью, сам мужчина остался невредимым.

Сегодня (3 декабря – 24 Канал) мой папа родился во второй раз. Баллистика ударила по Кривому Рогу. Он был в машине – и разница между жизнью и трагедией была лишь в нескольких секундах. Страшно представить, что могло быть, и больно видеть, что уже есть. Я всегда неравнодушна ко всем прилетам, но поняла, что пока это не коснется твоей семьи, ты даже не представляешь – насколько больно,

– написала Ульянова.

Что известно об обстреле Кривого Рога россиянами?