Денисенко и Савранский показались в Одессе. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы.

Смотрите также Наталка Денисенко показала роскошный дом, в котором живут участницы "Холостяка-14"

Наталка Денисенко опубликовала серию фото со съемок украинской комедии "Когда ты расстанешься?" – это продолжение фильма "Когда ты выйдешь замуж?". На одном из них можно увидеть и Юрия Савранского.

Денисенко и Савранский показались в одной компании / Фото из инстаграма актрисы

Кроме того, актриса показала видео, на котором Юрий Савранский сидит за рулем автомобиля, а рядом с ним режиссер и продюсер Алексей Комаровский и актрисы Антонина Хижняк и Евгения Мякенькая.

Юрий Савранский на съемках фильма: видео из инстаграма Наталки Денисенко

Завершающие дни съемок проходили в Одессе, в частности в популярном отеле "Немо". В своем инстаграме Савранский также поделился фотографиями и видео оттуда. Вероятно, предприниматель снялся в комедии "Когда ты расстанешься?". Лента выйдет весной 2026 года, как сообщила Наталка Денисенко.

Юрий Савранский на съемках фильма: видео из инстаграма предпринимателя

Когда и почему появились слухи о романе Денисенко и Савранского?