До того ж і сам Андрій Федінчик раніше писав у мережі, що Наталка нібито зраджувала йому з Юрієм. Передає Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку UNA.

Денисенко заснувала бренд прикрас UNA. У рекламній кампанії першої колекції моделлю став Юрій Савранський. Запуск бренду стартує 28 вересня, але в соцмережах UNA вже з'являються деякі фото та відео. Так, в одному з них оголена Наталка Денисенко знялася з Юрієм. На жінці можна побачити лише легку білу тканину, коли ззаду підходить чоловік та огортає її піджаком.

Сила чоловіка починається там, де жінка відчуває себе як за кам'яною стіною,

– звучить в ролику.

Напередодні у відео, яке вийшло на ютуб-каналі "РадіоЛюкс" Наталка Денисенко заявила, що Юрій – "дуже близька людина". За словами акторки, вони дружать з Савранським, а ще він займається технічною частиною в розвитку її ювелірного бренду.

Що Андрій Федінчик казав про зраду Наталки Денисенко?

12 вересня акторка поділилася у своєму інстаграмі фото з букетом квітів. Ці світлини вона зробила в Одесі. У коментарях її колишній написав: "Юрка подарував, коли я був не поряд! Юрка Савранський… Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко. Вам усе повернеться, горіть у пеклі". Зараз вже цих коментарів у мережі немає.



Андрій Федінчик звинуватив Наталку Денисенко у зраді / Скриншот з тік-току