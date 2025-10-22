Чоловік зізнався, як зараз почувається, а також показав, як виглядає, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку.

Актор зізнався, що зараз у житті проходить найбільше випробування, адже втратив одне за одним надто багато: здоров'я, сім'ю та близьких людей. Та це він називає лише початком.

Це те що веде до ізоляції, де ти змушений зазирнути в себе самого. Ось тут і починається найцікавіше. Бо той кого ти споглядаєш кардинально відрізняється від того, яким ти себе уявляв,

– відверто написав Федінчик.

За словами Андрія, таке випробування допомогло пізнати йому себе справжнього. Він прийшов до висновку, що зовсім не такий, яким себе уявляв.

Актор також наголосив на важливості правильних виборів, які зробити важко.

Правильний вибір зробити непросто – бо він про працю над собою і ріст. Неправильний зробити легше – бо він про відвертання очей та забуття. Поки я обираю і те і те. Але в мене є чіткий план. Якого я не завжди дотримуюсь,

– підсумував чоловік.

Федінчик ще й опублікував нові фото топлес, де показав, що продовжує тримати себе у формі.

Як виглядає Андрій Федінчик зараз / Фото з інстаграму

Що відомо про розлучення Федінчика та Денисенко?