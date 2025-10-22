Мужчина признался, как сейчас чувствует себя, а также показал, как выглядит, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу.
Актер признался, что сейчас в жизни проходит самое большое испытание, ведь потерял одно за другим слишком много: здоровье, семью и близких людей. Но это он называет лишь началом.
Это то что ведет к изоляции, где ты вынужден заглянуть в себя самого. Вот здесь и начинается самое интересное. Потому что тот кого ты созерцаешь кардинально отличается от того, каким ты себя представлял,
– откровенно написал Фединчик.
По словам Андрея, такое испытание помогло познать ему себя настоящего. Он пришел к выводу, что совсем не такой, каким себя представлял.
Актер также отметил важность правильных выборов, которые сделать трудно.
Правильный выбор сделать непросто – потому что он о работе над собой и росте. Неправильный сделать легче – потому что он об отворачивании глаз и забвении. Пока я выбираю и то и другое. Но у меня есть четкий план. Которого я не всегда придерживаюсь,
– подытожил мужчина.
Фединчик еще и опубликовал новые фото топлес, где показал, что продолжает держать себя в форме.
Как выглядит Андрей Фединчик сейчас / Фото из инстаграма
Интересно, что бывшая жена, Наталья Денисенко, недавно призналась, готова ли стать новой "Холостячкой".
Что известно о разводе Фединчика и Денисенко?
- Пара поженилась в 2017 году. В том же году у них родился сын.
- В апреле этого года стало известно о разладе в их семейной жизни. Позже Наталья Денисенко подтвердила, что разводится с мужем.
- Актриса говорила, что много работала над собой и своим состоянием, поэтому сейчас ей легче. Она пытается строить здоровые отношения с Фединчиком ради их сына Андрея.
- Что интересно, женщина отказалась от алиментов от бывшего мужа по общей договоренности.