Павел Костицын с 2022 года перестал вести соцсети и вообще не говорит о войне. Что известно о его карьере и есть ли информация о том, где ведущий находится сейчас – читайте в материале Show 24.

Биография Павла Костицына

Костицын родился в семье моряка Северного флота в Евпатории. Но детство провел на Чукотке, где работал папа. Впоследствии его семья вернулась в Украину, где с 12 лет юный Павел играл в театре. В 23 года он переехал в Киев и учился в университете имени Карпенко-Карого.



Павел Костицын в юности / Скриншот из видео

Карьера Павла Костицына началась с "Нашего радио", где сначала он был руководителем информационного отдела, а затем программным директором. В 2001 году устроился на телеканал "Интер" ведущим и режиссером нескольких программ. С 2005 по 2007 вел известное шоу "Игры патриотов".

Широкую известность Павел Костицын получил с 2007 года, когда стал ведущим проекта "Битва экстрасенсов". Это реалити-шоу выходило 20 сезонов – до 2019 года. Также Костицын вел шоу "Мистические истории". Сам он признавался, что верит в мистику, но за услугами гадалок не обращался.

Если ты идешь к гадалке, экстрасенсу, то это твой осознанный выбор. И ты несешь перед собой ответственность за то, что услышишь. Мне это сейчас не нужно. Обычно люди обращаются к ним, когда нет выхода или из-за своего инфантилизма,

– говорил Павел Костицын.

В 2021 году зрители увидели другие умения Павла Костицына. Он принял участие в шоу "Маска" и признался, что задумывался о карьере певца.

Павел Костицын на "Маске": видео

Павел Костицын также был актером кино и дубляжа. Он снялся в ряде фильмов и сериалов и озвучивал многих персонажей. Например, Гру в "Миньоны", Джина в "Алладине", По в "Панда Кунг-Фу".

Отметим, что ведущий всегда держал личную жизнь за семью замками. Но это не мешало прессе сплетничать о его романах с известными женщинами – Ольгой Сумской, Надеждой Матвеевой и Екатериной Виноградовой (с которой вел шоу "Любовь с первого взгляда). Однако за ним все-таки сохранился статус холостяка.

Где сейчас Павел Костицын?

С начала полномасштабного вторжения Павел Костицын исчез с телеэкранов и перестал публиковать сообщения в социальных сетях. Неизвестна его позиция относительно войны, ведь никаких публичных заявлений или интервью ведущий также не делал.

В шапке профиля Павла Костицына указано, что его представляет команда R Talent Agency. На сайте агентства, работающего с украинскими актерами во всем мире, есть профиль Павла Костицына. В нем указано, что сейчас ведущий проживает в Германии, в частности, в Кельне. Там выложили и его новые фото.



Павел Костицын / Скриншот с сайта R Talent Agency

А в резюме указано, что в 2024 году Павел Костицын снялся в одном из немецких сериалов. Вероятно, сейчас Костицын развивает карьеру актера в Германии.