Павло Костіцин з 2022 року перестав вести соцмережі й взагалі не говорить про війну. Що відомо про його кар'єру та чи є інформація про те, де ведучий перебуває зараз – читайте в матеріалі Show 24.

Біографія Павла Костіцина

Костіцин народився в родині моряка Північного флоту у Євпаторії. Але дитинство провів на Чукотці, де працював тато. Згодом його сім'я повернулась до України, де з 12 років юний Павло грав у театрі. У 23 роки він переїхав до Києва та навчався в університеті імені Карпенка-Карого.



Павло Костіцин в юності / Скриншот з відео

Кар'єра Павла Костіцина почалась з "Нашого радіо", де спершу він був керівником інформаційного відділу, а потім програмним директором. У 2001 році влаштувався на телеканал "Інтер" ведучим і режисером кількох програм. З 2005 до 2007 вів відоме шоу "Ігри патріотів".

Широку популярність Павло Костіцин здобув з 2007 року, коли став ведучим проєкту "Битва екстрасенсів". Це реаліті-шоу виходило 20 сезонів – до 2019 року. Також Костіцин вів шоу "Містичні історії". Сам він зізнавався, що вірить у містику, але за послугами ворожок не звертався.

Якщо ти йдеш до ворожки, екстрасенса, то це твій усвідомлений вибір. І ти несеш перед собою відповідальність за те, що почуєш. Мені це зараз не потрібно. Зазвичай люди звертаються до них, коли немає виходу або через свій інфантилізм,

– казав Павло Костіцин.

У 2021 році глядачі побачили інші вміння Павла Костіцина. Він взяв участь у шоу "Маска" й зізнався, що задумувався про кар'єру співака.

Павло Костіцин на "Масці": відео

Павло Костіцин також був актором кіно й дубляжу. Він знявся у низці фільмів та серіалів та озвучував багатьох персонажів. Наприклад, Ґру у "Посіпаках", Джина в "Алладіні", По у "Панда Кунг-Фу".

Зазначимо, що ведучий завжди тримав особисте життя за сімома замками. Та це не заважало пресі пліткувати про його романи з відомими жінками – Ольгою Сумською, Надією Матвєєвою та Катериною Виноградовою (з якою вів шоу "Кохання з першого погляду). Однак за ним все-таки зберігся статус холостяка.

Де зараз Павло Костіцин?

Від початку повномасштабного вторгнення Павло Костіцин зник з телеекранів та перестав публікувати дописи у соціальних мережах. Невідома його позиція щодо війни, адже жодних публічних заяв чи інтерв'ю ведучий також не робив.

У шапці профілю Павла Костіцина вказано, що його представляє команда R Talent Agency. На сайті агентства, що працює з українськими акторами у всьому світі, є профіль Павла Костіцина. У ньому вказано, що зараз ведучий проживає у Німеччині, зокрема, в Кельні. Там виклали і його нові фото.



Павло Костіцин / Скриншот з сайту R Talent Agency

А в резюме зазначено, що у 2024 році Павло Костіцин знявся в одному з німецьких серіалів. Ймовірно, зараз Костіцин розвиває кар'єру актора в Німеччині.