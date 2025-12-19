Через декілька тижнів після цього Олена висловилась про розрив з чоловіком і зізналася, чи підтримуються вони зараз зв'язок. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Сніданку з 1+1".
Співачка наголосила, що вони з Тарасом роблять все для того, щоб залишитись хорошими батьками й щоб їхнє розлучення не вплинуло погано на синів та доньку.
Для довідки! У подружжя є троє спільних дітей: сини Роман і Марко та донька Марія.
Незабаром родина поїде разом у відпустку в гори. Інші подробиці про розрив Олена Тополя вирішила не розкривати.
Думаю, що стається так, як має статися. От я не можу й не хочу коментувати. Ми все написали, все сказали, ми з дітками разом. Тобто ми як батьки нікуди не поділися – ми максимально стараємося комунікувати. У нас і відпочинок разом буде,
– сказала виконавиця.
Інтерв'ю з Оленою Тополею: дивіться відео онлайн
Зауважимо, що про розлучення Олени й Тараса Тополі стало відомо 1 грудня з фейсбуку співака, а 3 грудня Тополя подав заяву до суду на розлучення.
Що раніше Олена і Тарас Тополі говорили про розлучення?
- Пара стверджує, що це було зважене рішення для них обох.
- "З відповідальністю і любов'ю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей. З однаковою відповідальністю за їх майбутнє, у взаємній повазі, підтримці, і з постійною працею над тим, щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку і любов від нас обох, як від батьків", – писав Тарас Тополя.
- Олена з чоловіком завчасно врегулювала майнові питання та питання подальшого фінансового утримання дітей.