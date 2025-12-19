Через несколько недель после этого Елена высказалась о разрыве с мужем и призналась, поддерживаются ли они сейчас связь. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Завтрака с 1+1".

Певица отметила, что они с Тарасом делают все для того, чтобы остаться хорошими родителями и чтобы их развод не повлиял плохо на сыновей и дочь.

Для справки! У супругов есть трое общих детей: сыновья Роман и Марк и дочь Мария.

Вскоре семья поедет вместе в отпуск в горы. Другие подробности о разрыве Елена Тополя решила не раскрывать.

Думаю, что происходит так, как должно произойти. Вот я не могу и не хочу комментировать. Мы все написали, все сказали, мы с детками вместе. То есть мы как родители никуда не делись – мы максимально стараемся коммуницировать. У нас и отдых вместе будет,

– сказала исполнительница.

Заметим, что о разводе Елены и Тараса Тополи стало известно 1 декабря из фейсбука певца, а 3 декабря Тополя подал заявление в суд на развод.

Что ранее Елена и Тарас Тополи говорили о разводе?