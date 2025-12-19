Через несколько недель после этого Елена высказалась о разрыве с мужем и призналась, поддерживаются ли они сейчас связь. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Завтрака с 1+1".
Певица отметила, что они с Тарасом делают все для того, чтобы остаться хорошими родителями и чтобы их развод не повлиял плохо на сыновей и дочь.
Для справки! У супругов есть трое общих детей: сыновья Роман и Марк и дочь Мария.
Вскоре семья поедет вместе в отпуск в горы. Другие подробности о разрыве Елена Тополя решила не раскрывать.
Думаю, что происходит так, как должно произойти. Вот я не могу и не хочу комментировать. Мы все написали, все сказали, мы с детками вместе. То есть мы как родители никуда не делись – мы максимально стараемся коммуницировать. У нас и отдых вместе будет,
– сказала исполнительница.
Интервью с Еленой Тополей: смотрите видео онлайн
Заметим, что о разводе Елены и Тараса Тополи стало известно 1 декабря из фейсбука певца, а 3 декабря Тополя подал заявление в суд на развод.
Что ранее Елена и Тарас Тополи говорили о разводе?
- Пара утверждает, что это было взвешенное решение для них обоих.
- "С ответственностью и любовью к нашим деткам, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей. С одинаковой ответственностью за их будущее, во взаимном уважении, поддержке, и с постоянной работой над тем, чтобы они и в дальнейшем получали максимальное внимание, надлежащее воспитание, поддержку и любовь от нас обоих, как от родителей", – писал Тарас Тополя.
- Елена с мужем заблаговременно урегулировала имущественные вопросы и вопросы дальнейшего финансового содержания детей.