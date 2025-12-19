Правда, был не в роли хореографа, а в роли члена жюри. Его коллега Наталья Могилевская показала совместное фото. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.

Вас также может заинтересовать Домогательства, языковой вопрос, государственная измена и обман: какими были самые громкие скандалы в 2025 году

Могилевская опубликовала фотографию, где предстали судьи программы: она сама, балерина Екатерина Кухар и Дмитрий Дикусар.

На снимке, сделанном во время съемок, исполнительница предстала в эффектном платье с обнаженными плечами, декорированном перьями и стразами. Екатерина Кухар выбрала изящное вечернее платье с асимметричным верхом и объемными рукавами, а Дмитрий Дикусар появился в сдержанном черном костюме с белой рубашкой.

Как известно из сайта Viva, оценивать выступления 12 звездных пар будут четыре судьи. Ко всем вышеперечисленным также присоединится Дмитрий Монатик, однако именно на том фото его нет. В то же время артист опубликовал кадры с коллегами на своей инстаграм-странице.

Заметим, что в этом году телешоу покажут впервые после четырехлетнего перерыва. В эфир "Танцы со звездами" выйдут 28 декабря в формате специального предновогоднего благотворительного выпуска, где будут собирать средства на целевую эвакуацию раненых защитников Украины.

Что Дмитрий Дикусар говорил об участии в шоу?