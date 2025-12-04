По случаю такого особенного события, 24 Канал предлагает вспомнить самые чувственные выступления на паркете, которые подарят палитру эмоций.

Какими были самые чувственные выступления на паркете "Танцев со звездами"?

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (контемпорари)

Чувственный танец, который раскрывает различные эмоции на паркете. Пара танцевала под мелодию без слов, что только добавляло интриги и волнений относительно вопроса: А что будет дальше?

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (контемпорари): смотрите видео онлайн

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (пасадобль)

Пара затанцевала под песню The Hardkiss – "Коханці". Выбор песни был очень точным, ведь именно она добавила страсти на паркете.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (пасадобль): смотрите видео онлайн

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко (румба)

Очень сильный танец точно вошел в историю проекта "Танцы со звездами". Пара поразила своей синергией, что стало изюминкой танцевального номера.

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко (румба): смотрите видео онлайн

TAYANNA и Игорь Кузьменко (фокстрот)

Пара затанцевала под песню Софии Ротару – "Чекай". Когда просматриваешь это выступление, то мурашки пробегают по коже не просто от танца, но и от невероятного исполнения Марты Адамчук.

TAYANNA и Игорь Кузьменко (фокстрот): смотрите видео онлайн

Юлия Санина с отцом (контемпорари)

Очевидно, что танец двух родных людей не может оставить равнодушным никого. Фронтвумен рок-группы The Hardkiss вместе с отцом поставили чувственный номер, который пробирает до слез.

Юлия Санина с отцом (контемпорари): смотрите видео онлайн

Ксения Мишина и Женя Кот (фокстрот)

Эта пара была очень популярной на "Танцах со звездами", поэтому совсем не удивительно, что один из их танцев вошел в категорию "самых чувственных".

Ксения Мишина и Женя Кот (фокстрот): смотрите видео онлайн

Ольга Харлан и Дмитрий Жук (контемпорари)

Перед началом выступления Дмитрий Жук заявлял, что это будет лучший контемп сезона, и не ошибся.

Ольга Харлан и Дмитрий Жук (контемпорари): смотрите видео онлайн

Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар и Григорий Чапкис (вальс)

Это по-настоящему особенное выступление для всей большой танцевальной семьи. К сожалению, Григорий Чапкис умер в 2021 году, поэтому вальс – это один из приятных воспоминаний, которые остались в память о выдающемся танцоре.

Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар и Григорий Чапкис (вальс): смотрите видео онлайн

Людмила Барбир и Дмитрий Жук (контемпорари)

Страстный танец этой пары можно просматривать десятки раз. Они настолько проявили себя и чувства, которые требовал номер, что сумели приковать взгляды миллионов людей.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук (контемпорари): смотрите видео онлайн

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко (фокстрот)

В этом сезоне певица стала победительницей. Предыдущие две попытки получить кубок выскальзывали у Могилевской из рук. Но тандем с Игорем Кузьменко помог артистке получить желанный титул "Танцев со звездами".

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко (фокстрот): смотрите видео онлайн

Напомним, что судьями благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" стали: Наталья Могилевская, Дмитрий Дикусар, Дмитрий Монатик и Екатерина Кухар.