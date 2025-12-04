По случаю такого особенного события, 24 Канал предлагает вспомнить самые чувственные выступления на паркете, которые подарят палитру эмоций.
Какими были самые чувственные выступления на паркете "Танцев со звездами"?
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (контемпорари)
Чувственный танец, который раскрывает различные эмоции на паркете. Пара танцевала под мелодию без слов, что только добавляло интриги и волнений относительно вопроса: А что будет дальше?
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (контемпорари): смотрите видео онлайн
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (пасадобль)
Пара затанцевала под песню The Hardkiss – "Коханці". Выбор песни был очень точным, ведь именно она добавила страсти на паркете.
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (пасадобль): смотрите видео онлайн
Алексей Яровенко и Алена Шоптенко (румба)
Очень сильный танец точно вошел в историю проекта "Танцы со звездами". Пара поразила своей синергией, что стало изюминкой танцевального номера.
Алексей Яровенко и Алена Шоптенко (румба): смотрите видео онлайн
TAYANNA и Игорь Кузьменко (фокстрот)
Пара затанцевала под песню Софии Ротару – "Чекай". Когда просматриваешь это выступление, то мурашки пробегают по коже не просто от танца, но и от невероятного исполнения Марты Адамчук.
TAYANNA и Игорь Кузьменко (фокстрот): смотрите видео онлайн
Юлия Санина с отцом (контемпорари)
Очевидно, что танец двух родных людей не может оставить равнодушным никого. Фронтвумен рок-группы The Hardkiss вместе с отцом поставили чувственный номер, который пробирает до слез.
Юлия Санина с отцом (контемпорари): смотрите видео онлайн
Ксения Мишина и Женя Кот (фокстрот)
Эта пара была очень популярной на "Танцах со звездами", поэтому совсем не удивительно, что один из их танцев вошел в категорию "самых чувственных".
Ксения Мишина и Женя Кот (фокстрот): смотрите видео онлайн
Ольга Харлан и Дмитрий Жук (контемпорари)
Перед началом выступления Дмитрий Жук заявлял, что это будет лучший контемп сезона, и не ошибся.
Ольга Харлан и Дмитрий Жук (контемпорари): смотрите видео онлайн
Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар и Григорий Чапкис (вальс)
Это по-настоящему особенное выступление для всей большой танцевальной семьи. К сожалению, Григорий Чапкис умер в 2021 году, поэтому вальс – это один из приятных воспоминаний, которые остались в память о выдающемся танцоре.
Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар и Григорий Чапкис (вальс): смотрите видео онлайн
Людмила Барбир и Дмитрий Жук (контемпорари)
Страстный танец этой пары можно просматривать десятки раз. Они настолько проявили себя и чувства, которые требовал номер, что сумели приковать взгляды миллионов людей.
Людмила Барбир и Дмитрий Жук (контемпорари): смотрите видео онлайн
Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко (фокстрот)
В этом сезоне певица стала победительницей. Предыдущие две попытки получить кубок выскальзывали у Могилевской из рук. Но тандем с Игорем Кузьменко помог артистке получить желанный титул "Танцев со звездами".
Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко (фокстрот): смотрите видео онлайн
Напомним, что судьями благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" стали: Наталья Могилевская, Дмитрий Дикусар, Дмитрий Монатик и Екатерина Кухар.