Подробицями Денисенко пообіцяла поділитись незабаром. Пише Show 24 з посиланням на проєкт "Тур зірками".

До слова Наталка Денисенко вперше прокоментувала чутки про розлучення: "У кожного своя правда"

Ведуча Наталія Тур запитала у Наталки Денисенко, чи готова вона вже говорити на тему розлучення з Андрієм Федінчиком. Акторка відповіла, що скоро вийде інтерв'ю, де вона розповість подробиці.

Так, я готова про це говорити. Не можу сказати, що я все пережила у своїй душі щодо цієї теми. Але десь на цьому тижні ми готуємо інтерв'ю, де я зможу розставити всі крапки над "і". Я думаю, варто дочекатися цих новин, і все буде зрозуміло,

– повідомила Денисенко.

Відповідаючи на питання про виховання сина, Денисенко згадала Федінчика, назвавши його колишнім чоловіком. Тим самим вона підтвердила розлучення. Акторка поділилась, якими якостями хоче наділити малого Андрія.

Мій колишній чоловік Андрій Федінчик каже, що я дуже його розпестила своєю жіночою любов'ю, ніжністю. Але зараз у нього є всі можливості бути з ним поряд більше часу та виховувати його. Мені здається, що я закладаю в нього те, що жінка – вона така ніжна, вміє любити, піклуватися,

– розповіла акторка.

Для довідки! Під час повномасштабного вторгнення Андрій Федінчик став на захист України. Наприкінці минулого року актор переніс складну операцію – у нього зруйнувалися диски в поперековому відділі хребта. Зараз актор відновлюється.

Наталка Денисенко в проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Коротко про стосунки Наталки Денисенко та Андрія Федінчика