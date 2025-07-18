Це перша заява від акторки щодо особистого життя за останній час. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.

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Наталка Денисенко відповіла на запитання підписниці та сказала, що нормально ставиться до чуток про розлучення. Вона додала, що є яскравою особистістю, тому людям хочеться за нею спостерігати та обговорювати її життя.

Взагалі до будь-яких чуток я нормально ставлюся, бо розумію, що я багатьох людей тригерю, багато людей не мають можливості проживати своє власне яскраве життя! Також на тонкому рівні "перемивання кісточок" – це величезний потік енергії, яку можна використовувати собі на користь!

– прокоментувала зірка.

Акторка додала, що коли людина може витримати хейт, то вона готова до слави й популярністю. На її думку, те, що засуджують люди – показує, над чим їм потрібно попрацювати.

"Я усвідомлюю (і вам раджу), що будь-які судження, чутки, обговорення не мають з реальністю нічого спільного! Ми ніколи не дізнаємося, як насправді було чи є в інших людей, адже у кожного своя правда, ніхто ніколи не зможе залізти в голову, душу, серце іншій людині", – зауважила знаменитість.

Наталка Денисенко так і не дала чіткої відповіді, що зараз відбувається в її особистому житті. Та пояснила, чому ухвалила таке рішення. Акторка вважає, що має право нічого не коментувати.

Що я усвідомила – я можу собі дозволити нічого нікому не пояснювати. Бо відповідальність за моє життя – на мені! Якщо інші не можуть витримати моїх рішень, моєї свободи, мого щастя, способу життя – це лише проблеми інших,

– підсумувала Денисенко.



Наталка Денисенко про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, чутки про розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика з'явилися навесні цього року. Акторка перестала публікувати сімейні фото, а згодом у реєстрі судових рішень з'явився позов акторки на розірвання шлюбу. 8 травня там опублікували рішення про офіційне розлучення. Але пара ніяк не коментувала це.