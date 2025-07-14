Сьогодні ж Емаральд прокоментувала примирення зі Стипанюком. Вона записала відео, яке опублікувала на інстаграм-сторінці свого соціального проєкту, інформує Show 24.

До теми Після гучного розлучення через домашнє насильство: Євгенія Емеральд помирилася з ексчоловіком

Євгенія Емаральд наголосила, що вони з Євгеном Стипанюком налагодили стосунки заради доньки Афіни та зауважила, що вони не пара. Жінка зізналась, що більше не відчуває образ, болю та страху.

Ми маємо не забувати про те, що в нас залишилася спільна прекрасна дитина, яка не винна в тому, що її батьки робили неправильні вибори в житті, сварилися. Діти – вони взагалі ні в чому не винні. І батьки мають завжди робити все в інтересах своїх дітей,

– заявила Емеральд.

Колишня військова розповіла, що Стипанюк з квітня бере участь у вихованні доньки, забезпечує її, робить подарунки. Євгенія також відреагувала на звинувачення, що помирилась з колишнім чоловіком заради грошей.

Я – достатньо заможна жінка й абсолютно самостійно забезпечую своїх дітей. Але питання: чи маю я це робити, якщо в дитини є батько? Я вважаю, що справедливо, щоб і батько, і мати брали участь,

– висловилася вона.

Емеральд додала, що Афіна рідко бачиться з батьком, але дівчинка знає, що він у неї є. Колишня військова подякувала Стипанюку за те, що він допомагає з вихованням доньки.

Євгенія Емеральд помирилася з ексчоловіком

Раніше Євгенія Емеральд поділилась, що сама стала ініціаторкою того, щоб Євген Стипанюк знову став частиною життя доньки. Колишня військова також зазначила, що чоловік звернувся за допомогою до психолога, перестав вживати алкоголь та дотримується здорового способу життя.

"Кожен виніс свій урок, і ми стали кращими. Я дуже пишаюся, що в мені знайшлося стільки сили, щоб пройти це і залишитися доброю, сильною, ресурсною жінкою", – підкреслила Емеральд.