Сегодня же Эмаральд прокомментировала примирение со Стипанюком. Она записала видео, которое опубликовала на инстаграм-странице своего социального проекта, информирует Show 24.

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Евгения Эмаральд отметила, что они с Евгением Стипанюком наладили отношения ради дочери Афины и заметила, что они не пара. Женщина призналась, что больше не чувствует обид, боли и страха.

Мы не должны забывать о том, что у нас остался общий прекрасный ребенок, который не виноват в том, что ее родители делали неправильные выборы в жизни, ссорились. Дети – они вообще ни в чем не виноваты. И родители должны всегда делать все в интересах своих детей,

– заявила Эмеральд.

Бывшая военная рассказала, что Стипанюк с апреля участвует в воспитании дочери, обеспечивает ее, делает подарки. Евгения также отреагировала на обвинения, что помирилась с бывшим мужем ради денег.

Я – достаточно состоятельная женщина и абсолютно самостоятельно обеспечиваю своих детей. Но вопрос: должна ли я это делать, если у ребенка есть отец? Я считаю, что справедливо, чтобы и отец, и мать участвовали,

– высказалась она.

Эмеральд добавила, что Афина редко видится с отцом, но девочка знает, что он у нее есть. Бывшая военная поблагодарила Стипанюка за то, что он помогает с воспитанием дочери.

Евгения Эмеральд помирилась с экс-супругом

Ранее Евгения Эмеральд поделилась, что сама стала инициатором того, чтобы Евгений Стипанюк снова стал частью жизни дочери. Бывшая военная также отметила, что мужчина обратился за помощью к психологу, перестал употреблять алкоголь и придерживается здорового образа жизни.

"Каждый вынес свой урок, и мы стали лучше. Я очень горжусь, что во мне нашлось столько силы, чтобы пройти это и остаться хорошей, сильной, ресурсной женщиной", – подчеркнула Эмеральд.