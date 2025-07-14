Теперь Эмеральд отметила, что они в хороших отношениях с бывшим мужем. Сообщает Show 24 со ссылкой на РБК-Украина.

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Так, по словам Евгении, они со Стипанюком смогли найти общий язык ради ребенка.

Сейчас мы в очень хороших отношениях. И это не магия – это выбор. Потому что когда взрослые люди обижают друг друга – это одно. Но есть дети. Они не виноваты в ошибках родителей,

– отметила Эмеральд.

Она призналась, что сама предложила бывшему мужу снова стать частью жизни их дочери Афины. Евгения рассказала, что с весны Стипанюк начал регулярно общаться с ребенком, дарит подарки, проявляет внимание и поддержку.

Я не ожидала, что это возможно – но так случилось. Наш пример – о том, что даже после большого конфликта можно договориться. Надо думать не только о собственной гордости, но и о детях,

– объяснила женщина.

Она добавила, что бывший муж обратился к психологу, перестал употреблять алкоголь и ведет здоровый образ жизни.

Каждый вынес свой урок, и мы стали лучше. Я очень горжусь, что во мне нашлось столько силы, чтобы пройти это и остаться доброй, сильной, ресурсной женщиной,

– подчеркнула Эмеральд.

Что известно об отношениях Эмеральд и Стипанюка