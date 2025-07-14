Тепер Емеральд зазначила, що вони в хороших стосунках з колишнім чоловіком. Повідомляє Show 24 з посиланням на РБК-Україна.
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Так, за словами Євгенії, вони зі Стипанюком змогли порозумітися заради дитини.
Ми виграли понад десять судів, і все було на нашому боці. Але зараз ми в дуже хороших стосунках. І це не магія – це вибір. Бо коли дорослі люди ображають одне одного – це одне. Але є діти. Вони не винні в помилках батьків,
– зазначила Емеральд.
Вона зізналася, що сама запропонувала колишньому чоловіку знову стати частиною життя їхньої доньки Афіни. Євгенія розповіла, що з весни Стипанюк почав регулярно спілкуватися з дитиною, дарує подарунки, проявляє увагу і підтримку.
Я не очікувала, що це можливо – але так сталося. Наш приклад – про те, що навіть після великого конфлікту можна домовитись. Треба думати не тільки про власну гордість, а й про дітей. Не все тягнути самій,
– пояснила жінка.
Вона додала, що колишній чоловік звернувся до психолога, перестав вживати алкоголь і веде здоровий спосіб життя.
Я ж, зі своєї сторони, стала м'якшою, жіночнішою. Колись у мене була репутація грози скандалів, але тепер я – інша. Кожен виніс свій урок, і ми стали кращими. Я дуже пишаюся, що в мені знайшлося стільки сили, щоб пройти це і залишитися доброю, сильною, ресурсною жінкою,
– підкреслила Емеральд.
Що відомо про стосунки Емеральд і Стипанюка
- Колишнє подружжя познайомилося на фронті. У жовтні 2022-го пара одружилася, а навесні 2023 року в них народилася донька Афіна.
- Та вже за рік Євгенія та Євген оголосили про розлучення. Емеральд публічно розповіла про домашнє насильство: погрози, образи, шантаж.
- Після цього суд заборонив чоловікові наближатися до Євгенії й Афіни, а також тимчасово припинив його контакт із донькою. Проти Стипанюка відкрили два кримінальні провадження. Емеральд також звинувачувала його в зраді та ділилася історіями інших жінок, які нібито теж потерпали від його агресії.
- Зараз вони не пара, але підтримують хороші стосунки, щоб спільно виховувати доньку.