Співачка вже поділилася враженнями від такої можливості. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Джа.

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Так, Джамала братиме участь у голосуванні за переможців Греммі-2026. Як відомо, церемонія нагородження відбудеться у лютому та охоплюватиме музику, випущену у 2024-2025 роках. Водночас сам процес голосування розпочнеться вже восени цього року.

Греммі академік – це не просто титул. Це – визнання твоєї професійної ваги. Це – доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а і якість. Це – можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт. І особливо – це можливість бути голосом української музики там, де її досі замало,

– підкреслила виконавиця.

Джа також подякувала всім, хто її підтримував на цьому шляху, і зауважила, що "це тільки початок".

Можливо, я іноді здаюся занадто мрійливою. Але я щиро вірю – українська музика має бути почутою. На найвідоміших сценах. У найвищих залах. У розмовах, що визначають майбутнє індустрії,

– наголосила артистка.



Що важливо, Джамала – не перша українська артистка, яка приєдналася до складу академії Греммі.

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