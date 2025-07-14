Певица уже поделилась впечатлениями от такой возможности. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Джа.

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Так, Джамала будет участвовать в голосовании за победителей Грэмми-2026. Как известно, церемония награждения состоится в феврале и будет охватывать музыку, выпущенную в 2024-2025 годах. В то же время сам процесс голосования начнется уже осенью этого года.

Грэмми академик – это не просто титул. Это – признание твоего профессионального веса. Это – доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, а и качество. Это – возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт. И особенно – это возможность быть голосом украинской музыки там, где ее до сих пор мало,

– подчеркнула исполнительница.

Джа также поблагодарила всех, кто ее поддерживал на этом пути, и отметила, что "это только начало".

Возможно, я иногда кажусь слишком мечтательной. Но я искренне верю – украинская музыка должна быть услышана. На самых известных сценах. В самых высоких залах. В разговорах, определяющих будущее индустрии,

– подчеркнула артистка.



Что важно, Джамала – не первая украинская артистка, которая присоединилась к составу академии Грэмми.

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