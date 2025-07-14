Певица уже поделилась впечатлениями от такой возможности. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Джа.
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Так, Джамала будет участвовать в голосовании за победителей Грэмми-2026. Как известно, церемония награждения состоится в феврале и будет охватывать музыку, выпущенную в 2024-2025 годах. В то же время сам процесс голосования начнется уже осенью этого года.
Грэмми академик – это не просто титул. Это – признание твоего профессионального веса. Это – доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, а и качество. Это – возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт. И особенно – это возможность быть голосом украинской музыки там, где ее до сих пор мало,
– подчеркнула исполнительница.
Джа также поблагодарила всех, кто ее поддерживал на этом пути, и отметила, что "это только начало".
Возможно, я иногда кажусь слишком мечтательной. Но я искренне верю – украинская музыка должна быть услышана. На самых известных сценах. В самых высоких залах. В разговорах, определяющих будущее индустрии,
– подчеркнула артистка.
Что важно, Джамала – не первая украинская артистка, которая присоединилась к составу академии Грэмми.
Кто еще из украинских звезд входил в состав жюри премии Грэмми
- В 2021 году такую возможность получила скрипачка Асия Ахат.
- В 2023 году о своем членстве объявила Тина Кароль, и она голосовала за номинантов Грэмми-2024.
- В 2024 году к академии присоединилась Jerry Heil.