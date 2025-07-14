Воры проникли в машину VovaZiLvova (настоящее имя – Владимир Парфенюк) средь бела дня. Об инциденте рассказала жена певца, Ульяна, сообщает Show 24 со ссылкой на ее страницу.

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Ульяна рассказала, что в перерыве между концертами семья оставила автомобиль на стоянке и решила сходить на пляж. Этим и воспользовались воры. По возвращении пара увидела разбитые оконные стекла и то, что в салоне почти ничего не осталось.

Разбили стекло и украли практически все, что у нас было в машине. Мы вызвали полицию, но полиция к нам не приедет, нам надо ехать к ним самим. Из всех вещей осталась только колонка, с которой мы выступаем,

– рассказала жена артиста.

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Певица добавила, что воры забрали студийное оборудование – микрофон, звуковую карту, а также всю одежду с вышиванками и детскими вещами.

Несмотря на этот инцидент пара не отменяет выступления, а продолжает гастрольный тур. Они призвали приходить на их концерты.

Заметим, певец Владимир Парфенюк с женой и двумя детьми долгое время проживает за границей. Но продолжает заниматься благотворительностью: дает концерты и собирает средства на ВСУ. Интересно, что осенью этого года в сети стал вирусным совместный трек VovaZiLvova и Ивана Дорна "Атата (ренебе)", которому более 13 лет.