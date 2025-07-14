Крадії проникли в автівку VovaZiLvova (справжнє ім'я – Володимир Парфенюк) посеред білого дня. Про інцидент розповіла дружина співака, Уляна, повідомляє Show 24 з посиланням на її сторінку.

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Уляна розповіла, що у перерві між концертами сім'я залишила автомобіль на стоянці та вирішила сходити на пляж. Цим і скористалися злодії. Після повернення пара побачила розбиті віконні шибки й те, що в салоні майже нічого не залишилося.

Розбили скло і вкрали практично все, що в нас було в машині. Ми викликали поліцію, але поліція до нас не приїде, нам треба їхати до них самим. З усіх речей залишилась тільки колонка, з якою ми виступаємо,

– розповіла дружина артиста.

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Співачка додала, що крадії забрали студійне обладнання – мікрофон, звукову карту, а також весь одяг з вишиванками й дитячими речами.

Попри цей інцидент пара не скасовує виступи, а продовжує гастрольний тур. Вони закликали приходити на їхні концерти.

Зауважимо, співак Володимир Парфенюк з дружиною та двома дітьми довгий час проживає за кордоном. Але продовжує займатися благодійністю: дає концерти та збирає кошти на ЗСУ. Цікаво, що восени цього року в мережі став вірусним спільний трек VovaZiLvova та Івана Дорна "Атата (ренебе)", якому більш як 13 років.