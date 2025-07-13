Дві частини інтерв'ю з Костенко вже вийшли на ютуб-каналі "Радіо Хартія", передає Show 24. Третя частина, яка стане завершальною, очікується сьогодні о 20:00.

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У період СРСР українські митці зазнавали репресій та переслідувань. Ліна Костенко також відчула на собі тиск радянської влади, адже мала активну громадянську позицію. Поетеса не друкувалася 16 років.

Уявіть собі ті часи. Як ми мучились. Дехто мусив друкуватися під іншим прізвищем. Я взагалі 16 років не друкувалася. Можна втратити горизонт, ні? Через що я й досі ніяк не можу відчути радість спілкування. Тож я живу собі замкнена й одна. Бо так звикла. Я собі колись постановила: те, в чому тобі відмовлено, тобі не потрібно. Все. Не друкували – ну і під три чорти. Зате я не займалася соцреалізмом,

– сказала Костенко.

Ліна Василівна, крім того, додала, що не могла виїжджати за кордон.

Друга частина інтерв'ю з Ліною Костенко: дивіться відео онлайн

У свої 95 років поетеса-шістдесятниця продовжує писати. У першій частині інтерв'ю з Сергієм Жаданом Ліна Костенко розповіла, що працює над історичним романом, події якого розгортаються у період Гетьманщини.