Перша частина інтерв'ю вийшла на каналі "Радіо Хартія". Про це повідомляє Show 24.

До слова Один з найвідоміших віршів Ліни Костенко віруситься в мережі у незвичному форматі

У цій частині інтерв'ю Ліна Василівна анонсувала історичний роман про період Гетьманщини, над яким зараз працює. Також вона ділилась думками про російсько-українську війну, так звану "велику російську культуру" і те, що важливо відрізняти поразку від трагедії.

На думку Ліни Костенко, Україна "вперше звучить так достойно". Також вона з болем висловилась про українських поетів, яких вбила Росія.

Зараз загинуло кілька поетів. І я просто не можу витримати цього. Як це так молодий хлопець пише: "Я ще не вбитий. Я іще молюсь". От я не можу ці рядки пережити,

– зізналась поетка.

Також Ліна Костенко висловилась про те, як війна Росії проти України зараз характеризує наш народ.

"Це героїчний народ. От так виникає нація героїв. Десь в мене написано: "Росли, росли й виросли хлоп'ята". Їх тепер зустрічають в селах на колінах... Страшно багато загинуло. Як на мене, достойнішого народу зараз, ніж українці, нема. Витримати війну з такою державою, як Росія", – сказала поетеса.

Інтерв'ю Сергія Жадана з Ліною Костенко: дивіться відео онлайн

У розмові з Сергієм Жаданом Ліна Костенко також говорить про важливість історичного контексту, російську імперську ідею, згадує свої поїздки у Чорнобильську зону відчуження та похорон Сталіна.

12 та 13 липня вийдуть друга та третя частини інтерв'ю з Ліною Костенко. Сергій Жадан анонсував їх ще в листопаді минулого року.