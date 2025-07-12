Первая часть интервью вышла на канале "Радио Хартия". Об этом сообщает Show 24.

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В этой части интервью Лина Васильевна анонсировала исторический роман о периоде Гетманщины, над которым сейчас работает. Также она делилась мыслями о российско-украинской войне, так называемую "большую российскую культуру" и то, что важно отличать поражение от трагедии.

По мнению Лины Костенко, Украина "впервые звучит так достойно". Также она с болью высказалась об украинских поэтах, которых убила Россия.

Сейчас погибло несколько поэтов. И я просто не могу выдержать этого. Как это так молодой парень пишет: "Я еще не убит. Я еще молюсь". Вот я не могу эти строки пережить,

– призналась поэтесса.

Также Лина Костенко высказалась о том, как война России против Украины сейчас характеризует наш народ.

"Это героический народ. Вот так возникает нация героев. Где-то у меня написано: "Росли, росли и выросли ребята". Их теперь встречают в селах на коленях... Страшно много погибло. Как по мне, достойного народа сейчас, чем украинцы, нет. Выдержать войну с таким государством, как Россия", – сказала поэтесса.

Интервью Сергея Жадана с Линой Костенко: смотрите видео онлайн

В разговоре с Сергеем Жаданом Лина Костенко также говорит о важности исторического контекста, российской имперской идее, вспоминает свои поездки в Чернобыльскую зону отчуждения и похороны Сталина.

12 и 13 июля выйдут вторая и третья части интервью с Линой Костенко. Сергей Жадан анонсировал их еще в ноябре прошлого года.