Женщина дала первое откровенное интервью после разрыва, где раскрыла причины, которые привели к завершению многолетних отношений. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

Наталка Денисенко отметила, что полномасштабное вторжение и военная служба Андрея Фединчика повлияла на развод. Последние годы ответственность за семью была в основном именно на женщине.

Я почувствовала, что все. Я этого тянуть не смогу. Были моменты, когда он меня очень сильно обижал, но это нюансы его характера,

– сказала Наталка.

Причиной обид, по словам Денисенко, была ревность мужа.

От чистого сердца я не обижаюсь на него. В определенной степени я понимаю его чувства, но со мной так нельзя,

– подчеркнула знаменитость.

Она во время интервью также отметила, что чувствует вину из-за того, что не смогла сохранить семью, но терпеть она больше не могла.

Что известно об отношениях Наталки Денисенко и Андрея Фединчика?