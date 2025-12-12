Женщина дала первое откровенное интервью после разрыва, где раскрыла причины, которые привели к завершению многолетних отношений. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.
Наталка Денисенко отметила, что полномасштабное вторжение и военная служба Андрея Фединчика повлияла на развод. Последние годы ответственность за семью была в основном именно на женщине.
Я почувствовала, что все. Я этого тянуть не смогу. Были моменты, когда он меня очень сильно обижал, но это нюансы его характера,
– сказала Наталка.
Причиной обид, по словам Денисенко, была ревность мужа.
От чистого сердца я не обижаюсь на него. В определенной степени я понимаю его чувства, но со мной так нельзя,
– подчеркнула знаменитость.
Она во время интервью также отметила, что чувствует вину из-за того, что не смогла сохранить семью, но терпеть она больше не могла.
Что известно об отношениях Наталки Денисенко и Андрея Фединчика?
- Пара познакомилась во время съемок сериала "Клан ювелиров", где они сыграли главные роли.
- Тогда Андрей был в браке с женщиной Викторией, но ради отношений с Денисенко развелся.
- Фединчик сделал предложение актрисе во время полета на самолете. В 2017 году они поженились и у супругов родился сын Андрей.
- Несмотря на то, что у Фединчика и Наталки испортились отношения перед разводом, в конце концов им удалось наладить общение. Пара вместе занимается воспитанием сына.