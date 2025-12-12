Жінка дала перше відверте інтерв'ю після розриву, де розкрила причини, які привели до завершення багаторічних стосунків. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

Не пропустіть Після звинувачень Федінчика: Денисенко зізналася, чи зраджувала

Наталка Денисенко зазначила, що повномасштабне вторгнення та військова служба Андрія Федінчика вплинула на розлучення. Останні роки відповідальність за родину була здебільшого саме на жінці.

Я відчула, що все. Я цього тягнути не зможу. Були моменти, коли він мене дуже сильно ображав, але це нюанси його характеру,

– сказала Наталка.

Причиною образ, за словами Денисенко, були ревнощі чоловіка.

Від чистого серця я не ображаюсь на нього. Певною мірою я розумію його почуття, але зі мною так не можна,

– підкреслила знаменитість.

Вона під час інтерв'ю також зазначила, що відчуває провину через те, що не змогла зберегти сім'ю, але терпіти вона більше не могла.

Інтерв'ю з Наталкою Денисенко: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Андрія Федінчика?