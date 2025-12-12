Жінка дала перше відверте інтерв'ю після розриву, де розкрила причини, які привели до завершення багаторічних стосунків. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.
Наталка Денисенко зазначила, що повномасштабне вторгнення та військова служба Андрія Федінчика вплинула на розлучення. Останні роки відповідальність за родину була здебільшого саме на жінці.
Я відчула, що все. Я цього тягнути не зможу. Були моменти, коли він мене дуже сильно ображав, але це нюанси його характеру,
– сказала Наталка.
Причиною образ, за словами Денисенко, були ревнощі чоловіка.
Від чистого серця я не ображаюсь на нього. Певною мірою я розумію його почуття, але зі мною так не можна,
– підкреслила знаменитість.
Вона під час інтерв'ю також зазначила, що відчуває провину через те, що не змогла зберегти сім'ю, але терпіти вона більше не могла.
Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Андрія Федінчика?
- Пара познайомилася під час зйомок серіалу "Клан ювелірів", де вони зіграли головні ролі.
- Тоді Андрій був у шлюбі з жінкою Вікторією, але заради стосунків з Денисенко розлучився.
- Федінчик зробив пропозицію акторці під час польоту на літаку. У 2017 році вони одружилися і в подружжя народився син Андрій.
- Попри те, що в Федінчика та Наталки зіпсувалися стосунки перед розлучення, зрештою їм вдалося налагодити спілкування. Пара разом займається вихованням сина.