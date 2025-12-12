Після цього Наталку розкритикувала її кума та колега Ксенія Мішина. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку актори.

Мішина звинуватила колегу в підлості, брехні та дволикості.

Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко, і безмежно шкода, що ти все ж таки продала душу дияволу й усій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності. Зовсім скоро маятник хитнеться в іншій бік, і хочеться вірити, що ти хоча б щось зрозумієш і усвідомиш крізь товстий шар своїх масок та біленьких сукон, які ти щодня одягаєш у надії на красиве майбутнє,

– різко написала Ксенія.

Вона закликала не вірити жодному слову Наталки Денисенко.

Все заради нікчемних переглядів… Усі все знали вже давно. І пробач нам, Федінчик, що до останнього приховували й дозволили тобі пережити весь цей пизд*ць,

– додала Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина розкритикувала Наталку Денисенко / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для довідки! Ксенія Мішина – хрещена мама сина Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. Нещодавно пара розлучилася після 8 років шлюбу.

Про що Наталка Денисенко розповіла в інтерв'ю?

Акторка відверто прокоментувала особисте життя. Вона назвала причини розлучення з Андрієм Федінчиком, розповіла про реакцію батьків на розрив, зізналася, чи була зрада з її боку і поділилася, яке в них зараз спілкування з колишнім чоловіком.

Крім того, Наталка розкрила подробиці про поділ майна після розлучення, відмову від аліментів і почуття провини через те, що їй не вдалося зберегти родину.

У розмові з Машею Єфросиніна акторка також поговорила про духовність і трансформацію, зйомку для Playboy й успіхи в акторській кар'єрі.

Серед тем інтерв'ю також були: ювелірний бренд Наталки Денисенко та роман із Юрієм Савранським, стосунки з Тарасом Цимбалюком, участь у шоу "Холостяк" і "Холостячка" та інші особисті питання.

Інтерв'ю Наталки Денисенко на ютуб-каналі Маші Єфросиніної / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що Наталка Денисенко наразі ніяк не коментувала слова Ксенії Мішиної.