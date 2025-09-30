Теперь эти слухи подогрела информация о разводе мужчины. Сообщает Show 24 со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Так, в реестре судебных решений появилось дело о расторжении брака Савранского Юрия и Савранской Марлены. Иск поступил в Корсунь-Шевченковский районный суд Черкасской области еще 19 августа. Инициатором развода стал сам мужчина.

Из соцсетей Юрия Савранского известно, что у пары есть дочь и сын. В январе предприниматель поздравлял жену с днем рождения и написал в инстаграме: "Марлюся, тебе 35. И половину этой прекрасной жизни ты подарила мне".

Почему Юрию Савранскому приписывают роман с Натальей Денисенко?

Недавно о том, пара имеет романтические отношения заявил бывший муж актрисы Андрей Фединчик. Он об этом написал под фото Денисенко с букетом: "Юрка подарил, когда я был не рядом! Юрка Савранский... Он, кстати, под юбку тебе залазил, когда я вынужденно был далеко. Вам все вернется, горите в аду".



Андрей Фединчик заявил, что его жена получала цветы от Юрия Савранского / Скриншот из инстаграма

Впоследствии эти комментарии удалили.

Позже в сети появилось чувственное видео Натальи и Юрия, который стал моделью в рекламной кампании ювелирного бренда Денисенко.