Об этом сообщил журнал People со ссылкой на источник. Пишет Show 24.
Сестра Николь (Антония – Show 24) была опорой, и вся семья Кидманов объединилась, чтобы поддержать друг друга. Она этого не хотела. Она боролась за спасение брака,
– рассказал инсайдер.
Издание TMZ первым сообщило о разрыве Николь Кидман и Кита Урбана. По данным нескольких источников, они живут отдельно с начала лета.
Интересно, что развод знаменитостей не стал шоком для близкого окружения. В комментарии People источник поделился, что "на самом деле не секрет", что актриса и певец "уже некоторое время живут отдельно".
Люди, близкие к Киту, считали, что развод был неизбежным,
– добавило оно.
Что известно о браке Николь Кидман и Кита Урбана?
Николь Кидман и Кит Урбан поженились в июне 2006 году. Они воспитывают двух дочерей: 17-летнюю Сандей Роуз и 14-летнюю Фейт Маргарет. 25 июня знаменитости отпраздновали годовщину свадьбы.
Последний раз пару видели вместе на публике в июне на матче Чемпионата мира по футболу между клубами "Лос-Анджелес" и "Эсперанс де Тунис", который проходил в Нэшвилле.
В апреле 2024 года в комментарии People актриса сказала: "Мне так повезло, что у меня есть Кит, который просто моя любовь, моя глубокая-глубокая любовь. Это дает мне возможность делать все, что мне нужно, потому что я знаю, куда я могу вернуться".