Про це повідомив журнал People з посиланням на джерело. Пише Show 24.
Сестра Ніколь (Антонія – Show 24) була опорою, і вся родина Кідманів об'єдналась, щоб підтримати одне одного. Вона цього не хотіла. Вона боролася за порятунок шлюбу,
– розповів інсайдер.
Видання TMZ першим повідомило про розрив Ніколь Кідман і Кіта Урбана. За даними кількох джерел, вони живуть окремо з початку літа.
Цікаво, що розлучення знаменитостей не стало шоком для близького оточення. У коментарі People джерело поділилось, що "насправді не секрет", що акторка і співак "уже деякий час живуть окремо".
Люди, близькі до Кіта, вважали, що розлучення було неминучим,
– додало воно.
Що відомо про шлюб Ніколь Кідман та Кіта Урбана?
Ніколь Кідман і Кіт Урбан одружилися в червні 2006 році. Вони виховують двох доньок: 17-річну Сандей Роуз і 14-річну Фейт Маргарет. 25 червня знаменитості відсвяткували річницю весілля.
Востаннє пару бачили разом на публіці у червні на матчі Чемпіонату світу з футболу між клубами "Лос-Анджелес" та "Есперанс де Туніс", що проходив у Нешвіллі.
У квітні 2024 року у коментарі People акторка сказала: "Мені так пощастило, що у мене є Кіт, який просто моє кохання, моє глибоке-глибоке кохання. Це дає мені можливість робити все, що мені потрібно, тому що я знаю, куди я можу повернутися".