Сестра Ніколь (Антонія – Show 24) була опорою, і вся родина Кідманів об'єдналась, щоб підтримати одне одного. Вона цього не хотіла. Вона боролася за порятунок шлюбу,

– розповів інсайдер.

Видання TMZ першим повідомило про розрив Ніколь Кідман і Кіта Урбана. За даними кількох джерел, вони живуть окремо з початку літа.

Цікаво, що розлучення знаменитостей не стало шоком для близького оточення. У коментарі People джерело поділилось, що "насправді не секрет", що акторка і співак "уже деякий час живуть окремо".

Люди, близькі до Кіта, вважали, що розлучення було неминучим,

– додало воно.

Що відомо про шлюб Ніколь Кідман та Кіта Урбана?