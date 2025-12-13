Наталка прокомментировала предположения зрителей в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.
Актриса заявила, что пока не готова публично делится подробностями личной жизни.
Какого хера, простите, я должна все объяснять? А может я хочу оставить хоть что-то себе? Вам всем интересно, с кем я сплю? Может вам еще видео показать?,
– возмутилась Наталка Денисенко.
Отметим, что накануне бывший муж Денисенко написал комментарий в инстаграме, где утверждал, будто Наталка ему изменила с Юрием Савранским. Сама же актриса опровергла эту информацию.
Почему в сети ходят слухи о том, что Денисенко встречается с Савранским?
- В последнее время актрису неоднократно видели в компании Юрия.
- Бизнесмен стал руководителем технической части ювелирного бренда Денисенко, который называется UNA, и снимался в чувственном рекламном ролике с Наталкой.
- К тому же их застукали во время объятий в одном из заведений в Киеве, а еще Наталка и Юрий вместе посетили концерт Артема Пивоварова во Дворце спорта.
- Кроме того, известно, что Савранский подал на развод с женой.