Наталка прокомментировала предположения зрителей в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

Актриса заявила, что пока не готова публично делится подробностями личной жизни.

Какого хера, простите, я должна все объяснять? А может я хочу оставить хоть что-то себе? Вам всем интересно, с кем я сплю? Может вам еще видео показать?,

– возмутилась Наталка Денисенко.

Интервью Наталки Денисенко: смотрите видео онлайн

Отметим, что накануне бывший муж Денисенко написал комментарий в инстаграме, где утверждал, будто Наталка ему изменила с Юрием Савранским. Сама же актриса опровергла эту информацию.

Почему в сети ходят слухи о том, что Денисенко встречается с Савранским?