Наталка прокоментувала припущення глядачів у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

До теми Не вірте жодному слову, – Мішина жорстко розкритикувала Денисенко після інтерв'ю у Єфросиніної

Акторка заявила, що наразі не готова публічно ділиться подробицями особистого життя.

Якого хєра, вибачте, я маю все пояснювати? А може я хочу залишити хоч щось собі? Вам всім цікаво, з ким я сплю? Може вам ще відео показати?,

– обурилася Наталка Денисенко.

Інтерв'ю Наталки Денисенко: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що напередодні колишній чоловік Денисенко написав коментар в інстаграмі, де стверджував, ніби Наталка йому зрадила з Юрієм Савранським. Сама ж акторка спростувала цю інформацію.

Чому в мережі ходять чутки про те, що Денисенко зустрічається з Савранським?