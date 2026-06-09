Олена Зеленська в Естонії зустрілась з першою леді Сір'є Каріс. Деталями вона поділилась на своїх офіційних сторінках.

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Олена Зеленська розповіла, що Естонія опікується відновленням Житомирської області. Минулого року там побудували нове житло. Вже 9 червня перша леді передала вітання та подяку Сір'є Каріс з Житомирщини.

Окрім того, співпраця України та Естонії триває. П'ять естонських університетів підпишуть меморандуми про приєднання до глобальної ініціативи з вивчення України і всього українського.

Вдячна пані Сір’є Каріс за постійну залученість до підтримки України. Особливо цінуємо, що для участі в наших щорічних зустрічах вона особисто приїздить у Київ, і вже повідомила, що збирається на 6-й саміт, який відбудеться цього року,

– зазначила Олена Зеленська.



Зеленські в Естонії / Фото з інстаграму першої леді

Яким був образ Олени Зеленської?

Для візиту до Естонії Олена Зеленська обрала стриманий та елегантний образ у відтінку бургунді. Це штанний костюм з подовженого жакета та широких штанів-палаццо, а також світла атласна блуза кремового відтінку з класичним коміром.



Перші леді України та Естонії / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді доповнювали чорні туфлі-човники з загостреним носком і мінімалістичні прикраси.