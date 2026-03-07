Мішалова звернулась до підписників в інстаграмі. Вона записала розмовні сториз.
Єва Мішалова опублікувала фотографію з сестрою Есті Роговою та її сином Давідом. Блогерка зізналась, що тоді вперше за довгий час усміхнулась.
Коли вони зайшли, я відчула вперше з того самого дня теплоту. Я вас так люблю. На жодну секунду за цей час не залишили мене,
– поділилась Мішалова.
Єва Мішалова з сестрою та племінником / Скриншот з інстаграму блогерки
За словами Єви, Есті та Давід намагаються підбирати правильні слова, коли спілкуються з нею.
І вночі не сплю, що дуже очевидно. І дзвоню Есті ридати в телефон, знаючи, що вона відповість у будь-яку секунду і буде слухати мене мільйонний раз. Господи, це так цінно,
– зізналась блогерка.
Єва Мішалова про свій стан / Скриншот з інстаграму блогерки
Також Мішалова зі сльозами на очах записала відеозвернення до підписників. Блогерка наголосила, що їй потрібно пережити горе, і додала, що у складний період важливо, щоб поряд були люди, які підтримають.
Якщо у вашої близької людини сталося (горе – 24 Канал), дайте їй зрозуміти, що ви поруч. Це те, що тримає, – що я розумію, що не одна. Шкода, що я це кажу на власному досвіді,
– зазначила Єва.
Блогерка подякувала родині й друзям за підтримку. За словами дівчини, вони щодня турбуються про її стан. Мішалова каже, що навіть не здогадувалась, що в неї "є такий тил і така опора".
Єва зізналась, що зараз її майже нічого не цікавить, не радує і не мотивує.
Чим я зараз займаюсь? Я нічим не можу займатись. Я почала палити через два дні, як це почалося. Тому що, на жаль, у мене зараз у житті немає задоволень. І це начебто одне з, окрім спілкування з родиною. Я не можу працювати,
– розповіла вона.
Зникнення і вбивство Ігоря Комарова на Балі: головне
Наприкінці лютого в мережі з'явилась інформація, що на Балі чеченці викрали Ігоря Комарова, який був власником одного з кол-центрів, що обманюють громадян Росії. У телеграм-каналах опублікували кілька відео з хлопцем, де він просив про допомогу. Викрадачі вимагали 10 мільйонів доларів.
Друг Комарова розповів, що інцидент трапився 15 лютого поблизу селища Джимбаран, де Ігор разом із товаришами катався на мотоциклах. Поліцію округу Південна Кута повідомили про викрадення того ж дня.
26 лютого на Балі знайшли розчленоване тіло. 5 березня індонезійська поліція підтвердила, що воно належить хлопцю Єви Мішалової. Лабораторні дослідження показали збіг ДНК-профілю знайдених частин тіла з генетичними зразками, наданими батьками жертви.
Сама блогерка вийшла на зв'язок лише після смерті хлопця. Вона зізналась Комарову у коханні, а також подякувала підписникам за підтримку та співчуття.
Сестра Єви, Есті, розповіла, що не встигла познайомитися з Ігорем.