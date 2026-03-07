Мішалова звернулась до підписників в інстаграмі. Вона записала розмовні сториз.

Єва Мішалова опублікувала фотографію з сестрою Есті Роговою та її сином Давідом. Блогерка зізналась, що тоді вперше за довгий час усміхнулась.

Коли вони зайшли, я відчула вперше з того самого дня теплоту. Я вас так люблю. На жодну секунду за цей час не залишили мене,

– поділилась Мішалова.

Єва Мішалова з сестрою та племінником / Скриншот з інстаграму блогерки

За словами Єви, Есті та Давід намагаються підбирати правильні слова, коли спілкуються з нею.

І вночі не сплю, що дуже очевидно. І дзвоню Есті ридати в телефон, знаючи, що вона відповість у будь-яку секунду і буде слухати мене мільйонний раз. Господи, це так цінно,

– зізналась блогерка.

Єва Мішалова про свій стан / Скриншот з інстаграму блогерки

Також Мішалова зі сльозами на очах записала відеозвернення до підписників. Блогерка наголосила, що їй потрібно пережити горе, і додала, що у складний період важливо, щоб поряд були люди, які підтримають.

Якщо у вашої близької людини сталося (горе – 24 Канал), дайте їй зрозуміти, що ви поруч. Це те, що тримає, – що я розумію, що не одна. Шкода, що я це кажу на власному досвіді,

– зазначила Єва.

Блогерка подякувала родині й друзям за підтримку. За словами дівчини, вони щодня турбуються про її стан. Мішалова каже, що навіть не здогадувалась, що в неї "є такий тил і така опора".

Єва зізналась, що зараз її майже нічого не цікавить, не радує і не мотивує.

Чим я зараз займаюсь? Я нічим не можу займатись. Я почала палити через два дні, як це почалося. Тому що, на жаль, у мене зараз у житті немає задоволень. І це начебто одне з, окрім спілкування з родиною. Я не можу працювати,

– розповіла вона.

