Поліція повідомила, що, ймовірно, Комаров помер за три дні до того, як частини його тіла були знайдені в районі пляжу Кетевел, регентство Гіан'яр, 26 лютого. Про це пише видання Kompas.
Не пропустіть На Балі вбили хлопця блогерки Мішалової: у Нацполіції відреагували
Дійсно, коли його (тіло – 24 Канал) знайшли на пляжі, воно вже почало розкладатися. Тож минуло вже понад три дні з моменту його виявлення,
– сказав керівник відділу зв'язків з громадськістю поліції Балі, старший комісар Арія Сенді.
Частини тіла Ігоря Комарова були знайдені лише через кілька днів після того, як у мережі почали віруситися відео з ним. Хлопець Єви Мішалової говорив, що отримав значні травми, і просив про допомогу.
Чоловіка викрали 15 лютого поблизу селища Джимбаран, де він з товаришами катався на мотоциклах. Поліцію округу Південна Кута повідомили про інцидент того ж дня. Наразі шістьох підозрюваних розшукують.
Останні новини про вбивство Ігоря Комарова
5 березня індонезійська поліція повідомила, що розчленоване тіло, знайдете на Балі, належить Ігорю Комарову. Лабораторні дослідження показали збіг ДНК-профілю знайдених частин тіла з генетичними зразками, наданими батьками жертви.
Єва Мішалова підтвердила смерть хлопця. Блогерка зізналась йому у коханні. Також вона записала звернення до підписників, в якому подякувала їм за підтримку та співчуття.
Есті Рогорова, сестра Мішалової, розповіла, що так і не встигла познайомитись з Ігорем. Вона також попросила аудиторію проявити людяність до Єви, яка переживає складний період.