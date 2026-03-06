Поліція повідомила, що, ймовірно, Комаров помер за три дні до того, як частини його тіла були знайдені в районі пляжу Кетевел, регентство Гіан'яр, 26 лютого. Про це пише видання Kompas.

Дійсно, коли його (тіло – 24 Канал) знайшли на пляжі, воно вже почало розкладатися. Тож минуло вже понад три дні з моменту його виявлення,

– сказав керівник відділу зв'язків з громадськістю поліції Балі, старший комісар Арія Сенді.

Частини тіла Ігоря Комарова були знайдені лише через кілька днів після того, як у мережі почали віруситися відео з ним. Хлопець Єви Мішалової говорив, що отримав значні травми, і просив про допомогу.

Чоловіка викрали 15 лютого поблизу селища Джимбаран, де він з товаришами катався на мотоциклах. Поліцію округу Південна Кута повідомили про інцидент того ж дня. Наразі шістьох підозрюваних розшукують.

Останні новини про вбивство Ігоря Комарова