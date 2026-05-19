Тепер справу про смерть одного з найбагатших бізнесменів Іспанії офіційно розслідують як можливе вбивство. Про це пише Olive Press News Spain.

Дивіться також Що насправді було в передсмертній записці Епштейна: документ засекретили після його смерті

Що відомо про арешт спадкоємця?

У Каталонії правоохоронці заарештували Джонатана Андича – старшого сина засновника міжнародної модної компанії Mango Ісака Андича. Його затримали в межах розслідування загадкової смерті батька-мільярдера, який загинув у грудні 2024 року під час походу в горах Монтсеррат поблизу Барселони.

Розслідування веде каталонська поліція Моссос д'Ескуадра. За даними місцевих ЗМІ, Джонатан Андич уже певний час перебував під слідством, однак справа залишалася засекреченою через судову заборону на розголошення деталей.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

71-річний Ісак Андич загинув 14 грудня 2024 року. За офіційною версією, він упав зі 150-метрового схилу біля печер Кольбато в гірському хребті Монтсеррат під час походу разом із сином. Після трагедії поліція заявляла, що не бачить ознак насильницької смерті чи злочину. Однак згодом слідчі почали сумніватися у первинній версії після детального аналізу місця падіння та повторного вивчення показів Джонатана Андича.

За інформацією слідства, окремі заяви спадкоємця виявилися несумісними з доказами, знайденими на місці трагедії. Додаткові питання у правоохоронців викликало й те, що місцевість, де стався смертельний інцидент, не вважається особливо небезпечною для туристів або досвідчених мандрівників.

Каталонські медіа також повідомляють, що стосунки між батьком і сином могли бути напруженими. За даними журналістів, похід у гори нібито мав стати спробою примирення після тривалих сімейних конфліктів.

Окрему увагу слідчі приділили особистому життю Ісака Андича. У межах розслідування правоохоронці допитали його партнерку – колишню професійну гольфістку Естефанію Кнут. Їхній роман, який розпочався у 2018 році, за даними ЗМІ, міг стати причиною конфліктів усередині родини. Вона також заявила правоохоронцям, що між батьком і сином існували напружені стосунки.

Наразі Джонатана Андича мають передати судді, який вирішить питання щодо подальших запобіжних заходів. Офіційні обвинувачення поки не оголошені, а розслідування триває.

Що ще відомо про Джонатана Андича?

Джонатан Андік – старший син засновника модної імперії Mango Ісака Андіка – став однією з ключових фігур у розслідуванні смерті батька-мільярдера.

За даними іспанських медіа, він уже тривалий час бере активну участь у сімейному бізнесі. З трьох дітей Ісака Андіка саме Джонатан залишився найбільш залученим до повсякденної діяльності Mango та вважався головним спадкоємцем багатомільярдної компанії. У Forbes раніше писали, що після відходу Ісака Андіка від оперативного керівництва у 2018 році родина намагалася інтегрувати дітей у бізнес, однак саме старший син став найактивнішим учасником роботи бренду.

З 2020 року оперативне управління компанією перейшло до генерального директора Тоні Руїса.

Родина Андіків публічно стала на захист Джонатана. У заяві для ЗМІ близькі бізнесмена зазначили, що співпрацюють зі слідством і переконані: невинуватість спадкоємця буде доведена.

Сам Ісак Андік був одним із найбагатших людей Іспанії. Його статки оцінювали приблизно у 4,5 мільярда євро, а бренд Mango став одним із найвідоміших модних ритейлерів світу.